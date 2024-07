Comme Tedesco, un sélectionneur de l'Euro 2024 continuera jusqu'en 2026

Les Pays-Bas sont en demi-finale de l'Euro, une performance qui vaut à Ronald Koeman la confiance de sa fédération. Le sélectionneur néerlandais sera là jusqu'en 2026 au moins.

Ce mercredi, les Pays-Bas défieront l'Angleterre pour une place en finale de l'Euro 2024. Une belle performance pour cette jeune génération Oranje que peu voyaient aller loin dans cette compétition. Et sans surprise, Ronald Koeman devrait rester en poste.

"Je ne pense pas qu'ils puissent se débarrasser de moi désormais", plaisante-t-il en conférence de presse dans des propos relayés par le Telegraaf. Koeman avait repris la sélection néerlandaise au lendemain de la Coupe du Monde 2022 et des adieux de Louis Van Gaal.

Une élimination en 8e de finale aurait signé la fin de l'ère Koeman, précise le média néerlandais ; en atteignant au moins les quarts de finale, le sélectionneur a validé sa prolongation de contrat jusqu'à la Coupe du monde américaine de 2026.

Seule incertitude : la santé de la femme de Ronald Koeman, qui souffre d'un cancer. "Ma femme se porte bien. Oui, elle a des traitements à suivre, mais rien qui pose problème pour mon poste de sélectionneur", affirme le coach néerlandais.

Comme Domenico Tedesco, confirmé dans ses fonctions (et prolongé avant même l'Euro), Ronald Koeman continuera donc son travail jusqu'en 2026 au moins. On ignore ce qu'il en est pour des coachs comme Didier Deschamps et Gareth Southgate, qui dépendront peut-être des résultats des demi-finales.