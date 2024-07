Malgré une offre acceptée et un club à ses pieds, Roman Yaremchuk hésite encore à quitter le Club de Bruges

L'attaquant ukrainien est l'un des plus gros flops de l'histoire du championnat de Belgique, si l'on prend en compte son prix d'achat (17 millions d'euros). Malgré une belle offre venue de Turquie, Roman Yaremchuk hésite encore.

Un certain nombre de joueurs peuvent quitter le Club de Bruges cet été. Philip Zinckernagel, notamment, qui n'a plus les mêmes faveurs depuis que Ronny Deila est parti, mais aussi Dedryck Boyata, Kamal Sowah et Roman Yaremchuk.

Le cas de ce dernier traîne depuis un certain temps. Prêté à Valence la saison dernière, l'attaquant ukrainien aurait aimé rester en Espagne, ce qui n'a pas pu être le cas.

Recruté contre la somme de 17 millions d'euros, Roman Yaremchuk est peut-être le flop le plus important de l'histoire du championnat de Belgique en termes de rapport qualité/prix. Aujourd'hui, sa valeur marchande est estimée à 3.5 millions d'euros.

La situation est en stand-by pour Roman Yaremchuk, qui hésite toujours

Ce qui n'empêche pas le Club de Bruges de vouloir le vendre, pour récupérer une petite partie de son investissement, mais aussi et surtout pour économiser l'un des plus gros salaires du noyau. Le club de la Venise du Nord a d'ailleurs récemment trouvé un accord avec Trabzonspor, mais l'attaquant a refusé l'offre.

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, le club turc n'a pas abandonné et continue de pousser pour accueillir Roman Yaremchuk. Le FCB souhaite faciliter le transfert, mais l'Ukrainien hésite toujours, et ne veut pas aller en Turquie.

Si Het Laatste Nieuws ajoute que Bruges a de bons espoirs qu'il soit vendu cet été, Yaremchuk ne semble pas pressé de partir et, surtout, pas pour aller n'importe où. Mais après une si mauvaise période, les prétendants ne sont pas si nombreux...