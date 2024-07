Les incroyables bénéfices de l'Union après trois ans en Jupiler Pro League : les Bruxellois s'enrichissent grâce au mercato et continuent de performer

2022/2023 : Dante Vanzeir du KRC Genk pour 300 000 euros, vendu pour 5 millions aux New York Red Bulls, bénéfice de 4,7 millions d'euros. Casper Nielsen de l'Odense BK pour 530 000 euros, vendu pour 7,5 millions au Club de Bruges, bénéfice de 6,97 millions d'euros. Bénéfice total de 11,67 millions d'euros.

2023/2024 : Saison la plus rentable avec les ventes de plusieurs joueurs, dont Victor Boniface, arrivé pour 6,1 millions du FK Bodø/Glimt et parti pour 21,7 millions au Bayer Leverkusen, avec un bénéfice de 15,6 millions. D'autres ventes bien senties incluent Ismaël Kandouss, Oussama El Azzouzi, Senne Lynen, Bart Nieuwkoop, Siebe Van der Heyden et Teddy Teuma. Bénéfice total de 31,1 millions d'euros.