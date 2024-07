Le chaos du penaltygate d'Anderlecht - Genk ne se reproduira plus : changement majeur dans les règles de la fédération

La saison dernière, le penaltygate entre Anderlecht et Genk avait fait beaucoup d'encre, jusqu'à passer proche de faire rejouer la rencontre. Un tel chaos ne sera plus possible dans les prochains mois.

L'affaire entre Limbourgeois et Anderlechtois avait mis en lumière quelques modifications à apporter au règlement pour éviter que de tels cas ne se traînent en longueur. Aujourd'hui, la Pro League a annoncé qu'elle a tout simplement retiré les règles concernant les plaintes après une erreur d'arbitrage du Règlement fédéral. Il n'est donc plus possible de déposer des plaintes. "Les règles relatives aux plaintes en cas de violation des règles du jeu par les arbitres et les conséquences possibles ont été supprimées du Règlement fédéral pour le football professionnel, conformément à la réglementation de la FIFA et de l'UEFA" indique le communiqué de presse. "Par conséquent, les décisions de l'arbitre pendant ou à la suite du match sont définitives et le résultat d'un match ne peut être modifié en raison d'une erreur de l'arbitre" poursuit le communiqué. Plus question de vouloir faire rejouer un match En outre, la Commission de révision a également été supprimée : "À partir du 1er juillet 2024, la commission de révision, qui pouvait intervenir en l'absence d'un arbitre vidéo assistant et n'était active qu'en Challenger Pro League, a été abolie. La commission de révision avait le pouvoir de sanctionner les fautes graves ou comportements inappropriés intentionnels sur le terrain en se basant sur des images vidéo." "En attendant de futures évolutions innovantes, le délégué de match jouera un rôle plus important dans le signalement de ces fautes graves ou comportements inappropriés sur le terrain" conclut la fédération.