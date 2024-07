Mario Balotelli, l'enfant terrible du football italien, vers un transfert très surprenant !

Où en est Mario Balotelli ? Celui qu'on considérait à l'époque comme le futur du football italien a déjà 33 ans et se dirige vers une fin de carrière anonyme... mais va relever un dernier (?) défi surprenant.

Même ceux qui y croyaient encore il y a peu vont devoir se rendre à l'évidence : Mario Balotelli ne deviendra jamais le joueur qu'il aurait pu et dû être. L'ancien prodige de l'Inter Milan, Manchester City et Liverpool vit une fin de carrière en roue libre.

Après avoir brillé en Ligue 1 sous les couleurs de l'OGC Nice et de l'Olympique de Marseille, Balotelli a effectué un passage compliqué en Italie (Brescia, Monza). Relancé en Turquie, puis au FC Sion, l'ex-international italien (36 caps, 14 buts) arrivait en fin de contrat à Adanaspor.

Et à 33 ans, il peut encore surprendre. "Super Mario" va en effet rejoindre... le Brésil. L'attaquant au tempérament de feu mais aux pieds de velours va rejoindre le pays du "joga bonito", selon TNT Sports, et s'engager aux Corinthians.

L'actuel 17e du championnat brésilien aurait trouvé un accord salarial avec Mario Balotelli, qui va quitter l'Europe pour la première fois de sa carrière et relever un défi pour le moins romantique. On doute que cela lui permette de retrouver l'équipe nationale italienne, qu'il n'a plus fréquentée depuis 2018.