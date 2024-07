C'est fait : un flop quitte le Standard après son retour manqué à Sclessin

Le retour de Moussa Djenepo à Sclessin ne se sera pas passé comme prévu. Un an plus tard, il s'en va sur un constat d'échec.

Le transfert de Moussa Djenepo (26 ans) l'été dernier en provenance de Southampton semblait d'emblée voué à l'échec : le Malien avait ainsi... raté ses tests médicaux, mais le club liégeois avait tout de même conclu le deal à 3,5 millions d'euros.

Et tous les souvenirs positifs qu'avait laissé Djenepo lors de son premier passage auront été effacés par sa saison 2023-2024, complètement ratée : 31 matchs, un seul petit but et aucune passe décisive dans une équipe il est vrai en perdition.

Sans surprise, Moussa Djenepo quitte donc le Standard un an plus tard par la petite porte. Comme prévu, il rejoint Antalyaspor, où il est prêté avec option d'achat. Une option fixée à 2,5 millions d'euros, ce qui permettrait au Standard de réduire la casse si le club turc était convaincu en fin de saison.

Ironie du sort : Antalyaspor est actuellement concerné par une interdiction de transfert qui laisse encore planer un petit doute sur le bon déroulement du transfert, comme le précise le Standard (lui-même récemment libéré de son interdiction de transférer).

"Le Standard de Liège, Antalyaspor et Moussa DJENEPO ont trouvé un accord : l’ailier malien sera prêté au club turc jusqu’en juin 2025 (avec une option d’achat) si l’interdiction de transfert du club turc est levée dans les prochains jours", communique le RSCL.