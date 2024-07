Il voulait pourtant du repos après Liverpool : la proposition inattendue reçue par Jürgen Klopp pour reprendre du service

Jürgen Klopp aurait pu devenir le nouveau sélectionneur des Etats-Unis. Mais l'entraîneur allemand a déliné la proposition.

La tension est grande dans le football américain. A deux ans de la Coupe du Monde disputée aux USA, la sélection vient de vivre une sacrée désillusion.

Après une victoire inaugurale contre la Bolivie, la Team USA a été battue par le Panama et l'Uruguay, quittant la Copa America dès la phase de groupe.

Le sélectionneur Gregg Berhalter n'y a pas résisté et a immédiatement pris la porte.

Jürgen Klopp déjà très demandé

Selon The New York Times, la fédération a proposé le poste à Jürgen Klopp. Les dirigeants américains espèrent attirer un grand nom et insuffler un coup de boost à l'équipe avant le Mondial 2026.

Mais Klopp aurait poliment refusé. A son départ de Liverpool, il avait affirmé vouloir faire une longue pause pour se ressourcer après ces neuf saisons éreintantes chez les Reds.