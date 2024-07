Nicolas Raskin agréablement surpris par le Standard : "J'ai eu peur en voyant le match contre Dender"

Nicolas Raskin n'oubliera jamais le Standard. Pour lui, ce match amical contre les Rouches était spécial. Le milieu de terrain, qui a disputé la seconde période, s'est exprimé sur la situation du Matricule 16, qu'il suit avec grande attention.

Les grandes retrouvailles. C'est un Nicolas Raskin tout sourire qui s'est présenté à notre micro après le partage entre les Glasgow Rangers et le Standard en match amical. En amont de la rencontre, le milieu de terrain a passé de longues minutes à discuter avec certains membres du staff liégeois, ainsi que d'anciens coéquipiers. L'ex-Rouche ne manque rien de l'actualité de son club de cœur et a donc été agréablement surpris par la performance des hommes d'Ivan Leko.

Il y a déjà une évolution dans la structure de jeu"

"C’était un bon match, j’ai été assez étonné par l’intensité et la structure du Standard. J’avais eu peur en voyant le score contre Dender (défaite 1-5 des Rouches). Je me suis demandé comment ça allait se passer, mais ils m’ont bien plu. Beaucoup de jeunes avec beaucoup d’intensité, ça jouait vers l’avant. S’ils arrivent à ajouter l’un ou l’autre bon transfert, ça peut être bien. Pour avoir suivi toute la saison dernière, je trouve qu’il y a déjà une évolution dans la structure de jeu, avec et sans ballon."

Toujours aussi taquin, jamais avare de petits surnoms, le joueur de 23 ans est retourné discuter avec ceux qu'il a connus lors de son passage à Sclessin, après le coup de sifflet final et la seconde période qu'il a disputée, lui qui était resté assis sur le banc durant la première.

"Je parlais un petit peu avec Noubi, de tout et de rien. Aussi avec Matthieu Epolo. On a souvent dit qu’il était très bon, je lui ai dit de continuer et de garder la tête sur les épaules, et de continuer à tout donner même quand c’est délicat. L’année dernière n’était pas facile pour eux, je sais de quoi je parle. Ce qu’ils ont fait dans cet amical veut dire que le travail paye, qu’ils sont sur le bon chemin et qu’il faut continuer."

Les moments difficiles ont créé des liens durables entre Nicolas Raskin et ses anciens coéquipiers

Un mal pour un bien. Les soucis que rencontre le Standard (et que Nicolas Raskin avait déjà goûté sous les ordres de Luka Elsner, notamment, avant de vivre une très belle saison avec Ronny Deila) tissent des liens, malgré eux. "Nico" est toujours aussi proche de certains anciens coéquipiers, et estime que la symbiose qui peut émerger de cette situation délicate sera bénéfique.

J'ai connu un super passage au Standard, j'ai rencontré des gens super bien"

"Les moments délicats qu’on a eus ont créé un vrai groupe d’amis. Je suis encore en contact très fréquent avec Selim (Amallah), Samuel (Bastien), Noé (Dussenne), Merveille (Bokadi), et j’étais très content de revoir Tapso aujourd’hui. Jean-François Gillet, les membres du staff,… La chance qu’on a eue, c’est que cette période nous a soudés. Pour ma part, j’ai vraiment connu un super passage au Standard et j’ai rencontré des gens super bien."

Une chose est certaine, Nicolas Raskin n'arrêtera pas de suivre les aventures du Matricule 16. Alors que le championnat d'Écosse reprendra la première semaine d'août, l'ancien Rouche sera plus que probablement devant son téléviseur le dimanche 28 juillet, pour suivre le premier match de championnat du Standard sur le terrain de Genk.