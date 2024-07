Anderlecht et le Standard avaient un ex-Rouche et international marocain dans le viseur, mais il a opté pour un autre défi !

Le Standard et le RSC Anderlecht auraient tous deux tente de rapatrier un défenseur central bien connu des suiveurs du football belge. Samy Mmaee, ancien Rouche, était sur le marché, mais va finalement signer en Croatie.

Samy Mmaee (27 ans) était libre de tout contrat depuis ce 30 juin 2024 et la fin de son bail à Ferencvaros. L'ancien du STVV et du Standard était donc une belle opportunité gratuite, et les clubs de Pro League l'avaient à l'oeil.

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, Anderlecht mais aussi son ancien club, le Standard, suivaient a avec attention Mmaee et auraient aimé le ramener en Jupiler Pro League. Le RSCA se cherche un nouveau défenseur central, tandis que le Standard ne pourra réaliser que des coups bon marché.

Cependant, toujours selon notre confrère, Samy Mmaee a finalement décidé de relever un autre défi, là encore loin de la Belgique. L'international marocain (11 caps) va en effet rejoindre... le Dinamo Zagreb. Il devrait s'y engager dans les heures à venir et signer pour 3 ou 4 saisons en Croatie.

Mmaee était international belge en équipes de jeunes, portant 6 fois le maillot des Espoirs. En 2020, tout comme son frère Ryan, attaquant de pointe, il a cependant opté pour le Maroc. Formé au Standard, il n'avait disputé que 8 petits matchs pour les Rouches, avant d'éclore à Saint-Trond.

En Hongrie, Samy Mmaee s'était imposé comme un titulaire régulier, disputant 103 matchs depuis son arrivée en 2020.