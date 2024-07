Arnaud Bodart privé de son transfert de rêve au profit... d'un ancien de Pro League ?

Arnaud Bodart était cité avec insistance à l'AS Rome ces dernières semaines. Mais c'est finalement un autre gardien de but passé par la Pro League qui devrait devenir la doublure de Mile Svilar !

On sait qu'Arnaud Bodart ne dirait pas non à un transfert cet été si une offre intéressante pour lui comme pour le Standard arrivait sur la table. Et depuis plusieurs semaines, une étonnante piste l'envoyait... à l'AS Rome.

Le portier des Rouches pouvait en effet rejoindre la Roma pour y devenir la doublure de Mile Svilar, et un accord semblait même proche. Mais en dernière minute, le Standard aurait finalement revu ses demandes à la hausse. Le club liégeois aurait en effet aimé recevoir deux joueurs en prêt en plus du montant de transfert (lire ici).

Mathew Ryan plutôt qu'Arnaud Bodart ?

Est-ce cette volte-face qui a fait changer la Roma d'avis ? Toujours est-il que désormais, la Louve serait toute proche de finaliser l'arrivée d'un autre gardien de but... qui n'est pas inconnu des suiveurs de la Jupiler Pro League.

Selon le spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio, c'est en effet Mathew Ryan (32 ans) qui devrait devenir le n°2 de l'AS Rome. L'ancien portier du FC Bruges et du Racing Genk est libre de tout contrat après son passage d'une saison et demie à l'AZ.

Ryan aurait trouvé un accord avec la Roma, et va donc découvrir un nouveau championnat après des passages en Belgique, en Espagne (Valence), en Angleterre (Brighton, Arsenal), au Danemark (FC Copenhague) et aux Pays-Bas (AZ Alkmaar).

Mathew Ryan était un titulaire indiscutable à l'AZ, et compte 124 matchs de Premier League ainsi que 92 caps avec l'Australie. Il risque fort de mettre une vraie pression sur Mile Svilar pour le poste de n°1. Et la piste romaine s'éloigne donc pour de bon pour Arnaud Bodart...