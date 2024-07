Les Francs-Borains ont déroulé pour leur premier amical, avec une tête bien connue en test

Le RFB a remporté une large victoire face aux modestes voisins de Jemappes (0-7). Une mise en jambes tranquille, et l'occasion de voir où en est un certain Sébastien Dewaest.

Ce samedi, les Francs-Borains ont disputé leur premier match amical de la préparation. Une large victoire sur la pelouse du modeste CS Jemappes, club de P1 de la région. Le RFB s'y est imposé 0-7, via des buts de Kastrati, Adrar, Massolin, Ruiz-Atil , Curci (x2) et Lavie.

Officiellement, les deux premiers buts ont cependant été inscrits par "des joueurs en test" : ils étaient quatre, nous apprend La Dernière Heure. Malek Adrar (19 ans), ancien jeune de Montpellier et ex-international U17 marocain ; Arian Kastrati (22 ans), attaquant kosovar formé au Fortuna Sittard ; le Belgo-Marocain Abderahmane Soussi (21 ans), formé à l'Union et au RWDM.

Et enfin, bien sûr, Sébastien Dewaest (33 ans), en test depuis une dizaine de jours maintenant et titulaire en défense centrale. La décision de le faire signer ou non n'a pas encore été prise, mais avec plus de 200 matchs en Jupiler Pro League, le vétéran pourrait reformer une charnière centrale bien connue aux côtés de Dorian Dessoleil.

Sébastien Grandjean a d'ailleurs refusé de commenter individuellement les joueurs en test, leur analyse se faisant en interne. Il s'est contenté de préciser auprès de La Dernière Heure que leur performance était "intéressante".

Le RFB disputera son prochain match de préparation ce mercredi face à un adversaire un brin plus solide, à savoir Amiens, club de Ligue 2.