Nouvel échec dans ce mercato pour Anderlecht !

Anderlecht reste très calme actuellement sur le marché des transferts. Les Mauves et Blancs voulaient se renforcer avec un défenseur néerlandais, mais celui-ci s'est avéré trop cher.

Cela reste particulièrement calme du côté d'Anderlecht cet été. Le club mauve et blanc n'a encore finalisé aucun transfert entrant, mais a tout de même vu Zeno Debast partir.

En particulier, sur le plan défensif, le club bruxellois est toujours à la recherche de renfort. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, Anderlecht avait jeté son dévolu sur Rav van den Berg.

Le défenseur néerlandais évolue actuellement à Middlesbrough, où il est sous contrat jusqu'en 2027. Le Sporting s'était renseigné, mais il s'est avéré être trop cher.

Sacha Tavolieri signale également que les mauves et blancs sont vraiment à la recherche d'un défenseur central et d'un gardien de but. Cela sera fait dans les semaines à venir.

Il est néanmoins légitime de se demander si tout cela se fera à temps. Anderlecht joue en effet son premier match de championnat le 27 juillet contre Saint-Trond.