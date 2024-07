"Rassurez-vous, nous serons prêts pour affronter le Standard" : quel Racing Genk pour défier les Rouches le 28 juillet ?

Au Racing Genk, le début de saison est attendu avec impatience. Sous la houlette de Thorsten Fink, le club limbourgeois veut à nouveau se battre pour le titre après un dernier exercice décevant.

Thorsten Fink est le nouvel entraîneur du Racing Genk. L'ancien T1 de Saint-Trond remplace Wouter Vrancken, parti à La Gantoise. Aux côtés du coach allemand, Matte Smets et Jarne Steuckers ont aussi rejoint la Cegeka Arena, au même titre que le défenseur colombien Adrian Palacios et l'attaquant sud-coréen Hyeon-gyo Oh.

Au rayon des départs, la plupart des titulaires sont restés. Le capitaine Bryan Heynen est presque remis de sa blessure, ce qui va offrir un sacré coup de pouce aux Limbourgeois avant le début de saison.

Thorsten Fink confiant pour le début de saison du Racing Genk

Pour le moment, le noyau de Genk semble suffisamment bien armé pour jouer les premiers rôles, après un dernier exercice décevant. En tout cas, Thorsten Fink est confiant. "Rassurez-vous, nous serons prêts pour le premier match contre le Standard" a déclaré l'entraîneur dans les colonnes du Belang van Limburg.

Fink a encore deux semaines pour peaufiner son équipe. "Nous sommes sur la bonne voie, je suis très content de la situation actuelle. Nous devons encore augmenter l'intensité et affiner nos différentes tactiques."

Le KRC Genk affrontera encore les Go Ahead Eagles (17/07) et Lille (20/07) avant la réception du Standard en ouverture du championnat (28/07). Les Limbourgeois iront ensuite à Louvain (03/08), avant d'accueillir le Club de Bruges (11/08).