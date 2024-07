Les déboires n'en finissent plus pour Ostende, impliqué dans une tourmente judiciaire avec...Marc Coucke !

Ostende a dû déposer le bilan récemment et évoluera dans les divisions amateur la saison prochaine. Le club est impliqué dans un conflit judiciaire avec son ancien président, Marc Coucke.

Suite à l'échec de la procédure de revente, le KV Ostende n'a pas eu d'autre choix que de prononcer sa mise en faillite en juin dernier.

Le club a ensuite annoncé une fusion en très bonne voie avec Dixmude, ce qui lui permettrait d'évoluer en D3 VV, et non de recommencer à la plus basse échelle, en P4.

Un nouveau problème vient s'ajouter à la liste, impliquant l'ancien président et propriétaire, Marc Coucke. Selon les informations de Focus-WTV, Marc Coucke aurait attaqué en justice la Ville d'Ostende et l'ancien administrateur provisoire du club.

Ce litige concerne la nouvelle tribune que Coucke avait fait construire dans le stade. Depuis la mise en faillite du club, la ville est devenue propriétaire de cette tribune. "Nous avons reçu une assignation de Marc Coucke et de sa société (Alychlo, nda)", a déclaré le bourgmestre d'Ostende Bart Tommelein à Focus-WTV.

"Ils nous reprochent les décisions que nous avons prises concernant le stade. Non seulement la ville d'Ostende, mais aussi le curateur qui travaille indépendamment de la ville", a-t-il expliqué.

L'avocat de Coucke a répondu à la nouvelle. "Dans l'attente d'une résolution de ce litige, à l'amiable ou par les tribunaux compétents, Alychlo souhaite que l'état réel du stade et de son contenu soit établi par un état des lieux. En l'absence de coopération volontaire à cet égard, Alychlo a dû s'adresser au juge des référés pour qu'un expert soit désigné afin d'établir cet état des lieux."