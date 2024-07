🎥 L'Union impressionne face au Sporting Portugal, une nouvelle recrue se met à nouveau en évidence !

L'Union Saint-Gilloise poursuit sa préparation estivale. Après avoir gagné 2-1 face aux Go Ahead Eagles - pour la première du nouveau coach Sebastien Pocognoli - puis avoir battu le PAOK sur le même score, ils affrontaient le Sporting Portugal ce mercredi.

La rencontre se déroulait au stade de l'Algarve, à Almancil (Portugal). Voici le 11 aligné par Sébastien Pocognoli pour ce match.

Une formation qui s'apparente fort à une équipe-type, avec donc la nouvelle recrue estivale Anouar Ait El Hadj. Les Unionistes ont été menés au score pendant une grosse partie du match, mais ont finalement arraché le match nul.

Noah Sadiki a réduit l'écart d'une superbe frappe de loin dans l'entame du dernier quart d'heure. Sur un assist lumineux de Teklab, le transfuge estival Promise David a égalise dans les dernières minutes.

Sadiki has learned how to shoot. Brace yourselves ūüĒ• #SCPUSG pic.twitter.com/ht9jrkLAnz

ūüĒ• Union scouting did it again. Striker signed from the Estonian Premier League scores against Sporting CP, assist from winger signed in the German third division.



Promise David & Henok Teklab, remember their names.#SCPUSG pic.twitter.com/LNapRAJUzQ