Le nouveau classement FIFA est sorti : les Diables n'avaient plus été si mal classés depuis 7 ans !

La bonne campagne de qualification pour l'Euro avait permis aux Diables Rouges de se maintenir dans les hautes sphères du classement FIFA avec une belle troisième place.

À part quelques mois sous Roberto Martinez en 2017, la Belgique avait toujours figuré dans le top 5 depuis juillet 2014, trônant même longtemps à la première place. Mais toutes les bonnes choses ont une fin.

Les mauvaises prestations à l'Euro font redescendre les Diables à la sixième place. Aucune nation n'a perdu plus de places que la Belgique dans le top dix.

Grand gagnants de ce classement (et de l'Euro), les Espagnols grimpent de cinq places dans le classement, se hissant ainsi à la troisième position. L'Argentine, victorieuse de la Copa America, reste en tête, tandis que la France reste en deuxième position.

L'Angleterre, finaliste de l'Euro, grimpe à la quatrième place. Le Brésil recule d'une place et occupe la cinquième place mondiale. Consultez ci-dessous le classement complet :

