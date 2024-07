Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) décroche son transfert de rêve et a hâte de travailler avec une légende

Le buteur a grimpé un nouvel échelon dans sa jeune carrière et s'apprête à connaitre le top et la pression à Old Trafford.

Joshua Zirkzee à Manchester United, c'est un rêve de gosse qui devient réalité pour le Néerlandais. Le buteur s'est dit impatient de commencer le travail surtout auprès de Ruud van Nistelrooij, légende des Red Devils et compatriote de l'ancien Anderlechtois. Passé de Bologne à Manchester United cette semaine, Zirkzee a évoqué son nouveau club sur la chaine des Red Devils : "C'est un privilège pour moi. Ce club est formidable, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Ce club est énorme. J'ai hâte de débuter le travail et je n'ai pas beaucoup de mal à m'adapter en général. Mais c'est toujours une bonne chose d'avoir des compatriotes déjà sur place", évoque le joueur en référence aux nombreux Néerlandais que compte le club avec René Hake, Van Nistelrooij, Jelle ten Rouwelaar ou encore Tyrell Malacia. Ruud Van Nistelrooij tentera d'enseigner à Zirkzee quelques subtilités du métier d'attaquant ainsi que les spécificités de la Premier League : "Quand j'étais jeune, je regardais les Oranjes et Van Nistelrooij était toujours le joueur qu'on voulait être quand on jouait avec mes amis. Alors de pouvoir travailler avec lui ici, c'est spécial. C'est même génial."