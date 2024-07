Très mauvaise surprise pour des supporters belges après 4h de route : "Nous ne sommes pas des criminels"

Le KVK affrontait l'AZ aux Pays-Bas. Une rencontre que la police néerlandaise a estimée être à risques, au grand dam des supporters belges.

Pour les supporters de Courtrai, ce qui devait être un beau déplacement à Alkmaar a finalement eu un goût amer.

En effet, les autorités locales et la commune ont estimé que la partie entre l'AZ et Courtrai était à risque. De ce fait, des forces de l'ordre étaient postées à l'entrée de la ville néerlandaise, et ont stoppé puis prié de faire demi-tour toutes les voitures de supporters belges qu'ils voyaient.

Des supporters ont partagé sur les réseaux sociaux ce qu'ils considèrent comme un scandale : "Tous les supporters de Courtrai qui ont fait le déplacement de 4 heures jusqu'à Alkmaar ont eu une très vilaine surprise à leur arrivée sur le ring de la ville. Les autorités locales ont décidé de ne laisser entrer aucun supporter de Courtrai dans la ville. Tous les supporters de Courtrai, jeunes ou vieux, sont obligés de rentrer chez eux immédiatement, sous peine d'être arrêtés par l'unité locale. Honte à vous. Fans de football ≠ Criminels"