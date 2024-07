Officiel : l'Antwerp continue de se déforcer mais signe le transfert sortant le plus cher de son histoire

George Ilenikhena quitte l'Antwerp pour Monaco. Il s'en va donc après sa première saison en Pro League.

L'été dernier, le transfert de George Ilenikhena à l'Antwerp avait fait se froncer quelques sourcils au Great Old. Etait-il bien raisonnable de débourser six millions pour un attaquant de 17 ans qui ne comptait que deux titularisations en Ligue 2 ?

Un plus tard, l'attaquant français a déjà triplé son prix : le voici à Monaco pour près de 20 millions d'euros. Les Monégasques ont officialisé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

George Ilenikhena plus cher qu'Arthur Vermeeren

Bien qu'il ait plus souvent été remplaçant de Vincent Janssen que titulaire à ses côtés, Ilenikhena a marqué les esprits par sa spontanéité face au but et ses entrées au jeu pleine de flair : de ses 14 buts, bon nombre ont été inscrits en tant que supersub.

Le jeune attaquant français a notamment inscrit le but décisif lors de la victoire de prestige contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. La saison 2024/2025 aurait dû le voir s'installer durablement dans l'équipe. Mais les problèmes financiers de l'Antwerp en ont décidé autrement.

Monaco en a profité pour le rapatrier dans l'Hexagone. La durée de son contrat sur le Rocher n'a pas encore été précisée.