C'est confirmé pour Tarik Tissoudali : "Je resterai toujours un Buffalo, je vous aime tous"

Tarik Tissoudali va rejoindre le club grec du PAOK. Il a fait ses adieux aux fans sur les réseaux sociaux, ce samedi.

Tarik Tissoudali quitte La Gantoise et devient un joueur du PAOK. L'attaquant a annoncé son départ, ce samedi, sur les réseaux sociaux.

"Il est difficile d'exprimer en mots à quel point mes années à Gand ont été importantes pour moi", commence-t-il sur son compte Instagram.

Les adieux de Tarik Tissoudali à La Gantoise

"Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir joué pour ce club et d'avoir fait partie d'un groupe aussi formidable. Gand est une part importante de ma carrière et je tiens à exprimer ma gratitude chaleureuse au club, aux entraîneurs, au staff médical et bien sûr à tous les fans qui m'ont soutenu, ainsi que l'équipe."

Tissoudali opte pour un nouveau défi, mais ne pourra jamais oublier La Gantoise. "Je resterai toujours un Buffalo. Je vous aime tous."

En 2021, il a été recruté pour 750 000 euros en provenance de Beerschot. Depuis lors, il a disputé un total de 135 matchs pour les Gantois, marquant 56 buts.