La révélation de la préparation à Genk prête à faire ses débuts contre le Standard : "Mes cartes jaunes ? Je ne veux pas perdre cette qualité"

Thorsten Fink est confronté à un milieu de terrain décimé, au Racing Genk. Cependant, le nouvel entraîneur peut compter sur sa révélation de la préparation, qui devrait être titulaire contre le Standard, ce dimanche.

En raison de différentes situations, Thorsten Fink est privé de Matias Galarza, Patrik Hrosovsky, Bryan Heynen et Bilal El Khannouss pour affronter le Standard. Ça fait beaucoup, rien qu'au milieu de terrain.

L'entraîneur allemand a cependant trouvé la parade avec Ibrahima Bangoura, qu'il qualifie de bonne surprise de la préparation. Arrivé au club en 2022, le jeune Guinéen de 20 ans est une base physique et n'hésite pas à aller dans les duels. L'année dernière, le médian défensif a écopé de 13 cartes jaunes avec le Jong Genk, et il a aussi été averti contre Feyenoord et Lille, en préparation.

"C'est un domaine sur lequel je dois travailler, j'en ai déjà parlé avec le coach. Cela à avoir avec mon style de jeu agressif, je veux gagner chaque duel. C'est une qualité que je ne veux pas perdre" a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé au Belang van Limburg.

Ibrahima Bangoura, la surprise de la préparation... et de la saison au Racing Genk ?

"Mais parfois, je dois intervenir plus intelligemment. C'est ce qu'on appelle l'expérience, non ? Je suis persuadé que je progresserai dans ce domaine une fois que j'aurai plus de matchs à mon actif."

Indiscutable pendant la préparation, Bangoura devrait être titulaire contre le Standard pour la première journée de championnat, ce dimanche. Monté au jeu à trois reprises lors des Champions Play-Offs, il serait dans le onze de départ pour la première fois en match officiel avec le noyau A. "Je suis heureux que les choses se passent si bien, mais je ne veux pas être trop excité. J'essaie de saisir chaque opportunité, on verra combien de match j'aurai joué en fin de saison."

Le week-end dernier, Ibrahima Bangoura a marqué contre Lille, sur un assist de Konstantinos Karetsas. Un duo qui risque de faire des ravages, cette saison. "Un moment fantastique, avec ma famille dans les tribunes. Je savais que Kos' allait me donner le ballon. Nous nous trouvons aveuglément et avions déjà une bonne connexion avec le Jong Genk."