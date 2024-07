Le Standard a retrouvé une solidité et, surtout, sa mentalité à Genk : "Si on joue avec passion, les supporters pousseront pour nous"

Défensivement, ainsi que dans la mentalité, le Standard a fait un bon match, à Genk. Marlon Fossey sait que les Rouches ont encore beaucoup de travail, surtout offensivement, mais est satisfait de la première du Matricule 16 en championnat, cette saison.

Solide défensivement, mais très peu dangereux offensivement, le Standard a arraché un bon point, au courage, sur la pelouse du Racing Genk, ce dimanche (relire le résumé).

"Quand on regarde aux circonstances, on n'est certainement pas fâché de ce point. On ne s'attendait pas à être flamboyant, mais nous devions nous battre jusqu'à la fin. On l'a fait et je suis content. Si vous voulez être une équipe qui réussit, c'est le minimum. Peut-être qu'on n'a pas assez gardé le ballon en attaque, mais les bases étaient présentes" commentait un Marlon Fossey souriant à notre micro.

Le Standard semble avoir retrouvé sa mentalité, mais il faudra confirmer

Les supporters liégeois, déplacés en nombre, ne s'y sont pas trompés. Après le match, leur communion avec les joueurs rappelait les après-victoires du passé. Le Standard n'a fait que partager, mais a rassuré. Et la mentalité, qui a tant fait défaut la saison dernière, était, cette fois, bien présente.

"On a les meilleurs supporters du championnat, sans aucun doute. C'est le meilleur endroit du monde quand les choses vont bien, ce n'est pas le cas quand les choses vont mal, mais on doit prendre des deux côtés. On sait que si on monte sur le terrain chaque semaine avec passion, les fans seront satisfaits et nous soutiendrons. Bien-sûr, ils veulent aussi des victoires. Mais les bases étaient bonnes aujourd'hui et je suis fier de tout le monde."

Les Rouches heureux de leur partage à Genk !



Il y a encore beaucoup de travail, surtout offensivement, mais la mentalité et la combativité du #Standard à été irréprochable 🔴⚪️ pic.twitter.com/KvN8yPFpws — Loïc Woos (@LoicWoos) July 28, 2024

Le plus gros problème du Standard est offensif. Les Rouches ne se sont pratiquement procurés aucune occasion, ont déjà eu du mal à le faire en préparation, et semblent simplement manquer de qualité individuelle sur leur ligne offensive.

"Ça va venir. Beaucoup de joueurs n'ont que très peu évolué ensemble. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils jouaient dans le championnat. Je pense que quand tout le monde va se détendre et prendre ses marques, les choses iront mieux."

Des recrues qui ont réussi leur première, en attendant les autres

Pour renforcer son attaque, Ivan Leko attend donc de nouveaux joueurs. Viktor Djukanovic et Sotiris Alexandropoulos vont plus que probablement signer ce lundi et accompagner ceux qui ont réussi leur première, dans un contexte peu évident.

"Je suis très heureux des nouveaux, aussi des jeunes joueurs. Soufiane (Benjdida, auteur d'un but annulé en début de seconde période), devant, a fait preuve de beaucoup de courage, David (Bates) était un warrior derrière, Bosko (Sutalo) a très bien joué aussi. C'était très bon défensivement aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose."

Les deux nouveaux, de 20 et 22 ans, ne vont pas relever la moyenne d'âge de l'équipe. Du haut de ses 25 ans, Marlon Fossey est l'un des joueurs les plus expérimentés du noyau, et découvre un nouveau rôle.

"C'est bizarre parce que je ne suis pas ici depuis longtemps. Mais j'aime avoir des responsabilités, j'aime aider les jeunes joueurs et je vais le faire cette saison."