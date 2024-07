Réaction très lucide d'Ivan Leko après le partage du Standard à Genk : "Ce n'était pas le match le plus sexy, mais je tiens à féliciter mes joueurs"

Le Standard a ramené un point de son déplacement au Racing Genk, ce dimanche. Presque une victoire pour les Rouches, quand on connaît la situation des deux équipes.

"Je suis content de ce point, le premier sentiment est positif", souriait Ivan Leko en conférence de presse, après la partie. "Nous sommes venus chercher un résultat et nous l'avons obtenu."

Ivan Leko félicite ses joueurs après un partage acquis au courage, à Genk

Le T1 des Rouches faisait référence à la situation difficile dans laquelle se trouve le Standard. "Tout le monde connaît notre situation, nous avons eu une courte préparation. Nous connaissons aussi la situation de notre adversaire avec un nouvel entraîneur, de nouveaux joueurs et un match à domicile."

Leko a souligné l'organisation défensive de ses joueurs. Ne pas encaisser de but était plus important que de marquer pour les Liégeois, qui doivent encore beaucoup progresser dans le compartiment offensif. "Je concède que ce n'était pas le match le plus sexy, mais nous avons mis en place une bonne organisation."

Mission accomplie, donc, pour le Standard. Ivan Leko a tenu à féliciter ses joueurs, lui qui n'hésite pas à les critiquer lorsque la performance n'est pas à la hauteur "Je sais que nous avons encore beaucoup de travail, mais je remets mes compliments à mes joueurs, car ils ont travaillé dur pour cela."

Les éloges de Leko pour le Racing Genk

Le Croate a également fait l'éloge de Genk, qui a connu la malchance lorsque Karetsas s'est brillamment libéré du marquage, mais a vu son tir rebondir sur le poteau d'Epolo. "Je suis convaincu qu'ils ont une équipe pour le top trois. C'est une déception pour eux, car ils nous ont dominés. Mes félicitations à Genk."