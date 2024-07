Vers un retour précipité en Belgique ? Le geste fort de Benito Raman pour quitter Samsunspor six mois après son arrivée

Benito Raman est sur le départ à Samsunspor. L'attaquant a en tout cas la tête ailleurs.

Il y a quelques mois, Benito Raman quittait Anderlecht, où il était sur une voie de garage. Très peu utilisé par Brian Riemer, le Gantois est parti se refaire une santé en Turquie, du côté de Samsunspor.

En attaque, il fait face à la concurrence de plusieurs autres anciennes têtes connues du championnat belge comme Marius Mouandilmadji, Landry Dimata et Arbnor Muja.

Cela ne lui a jusqu'ici pas franchement réussi : sur la deuxième partie de saison, Raman n'a été titularisé qu'à six reprises et n'a pas planté le moindre but.

Benito Raman vers un départ après six mois ?

Pas de quoi faciliter son acclimatation en Süper Lig. Selon le journal local Hedef Halk, l'ancien du Standard et de Schalke 04 n'est pas présent au camp d'entraînement de l'équipe, dans l'intention de quitter le club.

Benito Raman chercherait à précipiter son départ, parlant à plusieurs clubs. Samsunspor n'a encore fait aucune communication officielle à son sujet. L'attaquant belge y dispose encore de deux ans de contrat.