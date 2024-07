(Exclusif) L'arrivée de David Bates au Standard décryptée par son ancien coéquipier : "Je savais qu'il voulait y aller, depuis la minute 1"

David Bates était déjà le meilleur joueur du Standard sur la pelouse, à Genk. Élu homme du match par les supporters après sa première, le défenseur central écossais a été décrit pas son ancien coéquipier, Thibaut Peyre. Et selon lui, son arrivée à Sclessin signifie que les Rouches travaillent bien.

Thibaut Peyre et David Bates se sont connus sous les couleurs de Malines, pendant six mois, et ont joué ensemble à huit reprises, en match officiel. Si le défenseur central évolue aujourd'hui à Al-Batin, en deuxième division saoudienne, il n'a pas arrêté de suivre la Jupiler Pro League et l'actualité du club derrière les casernes. Il s'est exprimé, en exclusivité pour Walfoot.be, sur la signature de son ancien coéquipier au Standard de Liège.

"On s'écrit presque tous les jours depuis sa signature au Standard. Quand il est arrivé à Malines, j'ai directement essayé, avec Sandy Walsh, de le mettre à l'aise. C'est quelqu'un de top, un gros déconneur, qui a souvent de bonnes blagues. Et puis, son accent écossais fait rire."

"Je savais qu'il voulait absolument y aller quand il a appris l'intérêt. Il est comme ça, le Standard est un grand club et il n'a pas hésité. Il n'est pas question de lui dire que la situation actuelle de Malines est meilleure que celle du Standard, il n'est pas comme ça. Depuis la minute 1, il voulait y aller."

© photonews

David Bates, le profil parfait pour renforcer la défense du Standard

Depuis les départs de Kostas Laifis, Merveille Bokadi et Zinho Vanheusden, Ivan Leko avait besoin d'un défenseur plus expérimenté pour guider sa ligne défensive. Il avait, aussi, besoin d'un profil plus physique, pour accompagner des joueurs comme Ibe Hautekiet et Bosko Sutalo, qui apportent plus de bagage technique, mais moins de présence physique, ce que Nathan Ngoy amènera davantage quand il sera à 100%.

"C'est un bon joueur, qui est très dur dans les duels, qui ne donne rien, mais qui sait aussi jouer au football. C'est vraiment un super mec, un garçon avec une top mentalité et un travailleur. Je suis vraiment content pour lui, il le mérite."

L'arrivée de David signifie que le Standard travaille bien"

"Il y a toujours besoin de quelqu'un pour guider les jeunes, et il y en a beaucoup, au Standard. David sera prêt à les aider et sera compétitif tout de suite. C'est le profil parfait. Je suis heureux, parce que ça veut dire que le Standard travaille bien et a suivi Malines. Sa mentalité britannique peut faire du bien aux jeunes qui ont besoin d'éclore."

"Il va apporter la bonne balance d'un joueur expérimenté, mais pas trop, toujours en forme, qui peut apprendre beaucoup aux jeunes. Le Standard ne peut plus se permettre de revivre une pareille saison et va chercher des résultats sportifs. La priorité pour obtenir un résultat est de savoir tenir une ligne défensive et David va aider dans ce sens."