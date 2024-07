La fin s'approche-t-elle entre Adem Zorgane et Charleroi ? Le capitaine des Zèbres est suivi attentivement à l'étranger

Adem Zorgane, qui a joué son centième match avec les Zèbres contre l'Antwerp, pourrait quitter le Mambourg cet été. Le milieu de terrain algérien est suivi par le Stade de Reims.

Adem Zorgane est arrivé en juillet 2021 au Sporting Charleroi, en provenance du Paradou AC. Et, depuis un an, au minimum, l'Algérien est lié à un départ du Mambourg.

L'été dernier, le milieu de terrain devait partir et rapporter une belle somme aux Carolos. L'hiver dernier, le capitaine devait, aussi, faire ses valises. En cette fin de juillet, Adem Zorgane est toujours là.

Titulaire lors de la première journée de championnat contre l'Antwerp, l'international à 15 reprises, qui fêtera son 25e anniversaire au mois de janvier prochain, n'a pas livré son meilleur match. Comme souvent, la saison dernière, du moins à la fin de celle-ci.

Adem Zorgane en direction du Stade de Reims ?

Adem Zorgane n'atteint plus le niveau qui était le sien une année après son arrivée, et on terminerait par se dire qu'un départ de l'Algérien serait une bonne chose pour tout le monde, car sa valeur marchande reste élevée.

Ce départ, il pourrait, une nouvelle fois, se produire cet été. Pour de bon, cette fois. Selon nos informations, le Stade de Reims tenterait le coup pour celui qui a disputé, contre l'Antwerp, son centième match avec les Zèbres. Un départ qui pourrait aider le Sporting dans son mercato, puisque la valeur marchande du natif de Sétif est de cinq millions d'euros.