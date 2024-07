Peter Verbeke continue son travail acharné : plusieurs pépites signent leur premier contrat pro à Anderlecht

Le RSC Anderlecht a pu voir partir l'une ou l'autre de ses pépites ces dernières années, mais veut désormais arrêter l'hémorragie. Peter Verbeke est en partie arrivé au club pour cela.

Avec le départ de Jean Kindermans, Anderlecht avait perdu une figure rassurante pour les parents des jeunes talents de Neerpede. Mais un homme était arrivé pour le remplacer dans ce rôle de négociateur, et de spécialiste de la formation.

Un homme bien connu du public : Peter Verbeke. D'abord arrivé au RSC Anderlecht comme directeur sportif, Verbeke avait à l'époque créé l'enthousiasme par certains transferts, avant de connaître des mois plus difficiles. Il avait fini par devoir s'écarter pour raisons de santé, mais fait un retour surprenant cette année.

Neerpede convainc à nouveau

Et grâce au travail de Peter Verbeke dans un nouveau rôle de "Academy Head of Talent & Innovation", soit de coordinateur sportif de Neerpede sous le manager général de l'académie Mikkel Hemmersam, plusieurs jeunes talents ont décidé de prolonger leur séjour au Sporting d'Anderlecht.

Ce vendredi, le RSCA a ainsi annoncé la première signature de contrat professionnel pour l'ailier Gabriel Biladi (15 ans), au lendemain de celle de l'attaquant Gassimou Sylla (15 ans). Selon le Nieuwsblad, le grand talent Jayden Onia Seke (15 ans) aurait également signé.

Ce dernier était suivi par de nombreux clubs étrangers, notamment le LOSC, le PSV et l'Ajax. Onia Seke est considéré comme l'un des plus grands talents de Neerpede. Reste à voir si on l'apercevra en action avec le RSCA Futures la saison prochaine.