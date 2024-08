Cité sur le départ, Kilian Sardella a pris sa décision : "J'ai encore beaucoup à donner à Anderlecht !"

Cela est désormais officiel : Kilian Sardella restera au RSC Anderlecht. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2028.

Kilian Sardella est passé de paria à chouchou des supporters du Lotto Park. Réputé et critiqué pour ses erreurs fréquentes, il est parvenu à évoluer et s'est imposé la saison dernière comme l'un des meilleurs latéraux du championnat.

Cité cet été au Werder Brême, le joueur de 22 ans a discuté avec la direction, qui voulait absolument le garder. Cela est officiel : il restera à Anderlecht.

Kilian Sardella explique son choix de prolonger à Anderlecht

Il a prolongé son contrat jusqu'en 2028. Il a réagi dans le communiqué publié par le club ce jeudi. "Il y a eu beaucoup de moments la saison dernière qui m'ont poussé à rester au RSC Anderlecht. La joie que j'ai ressentie lors de mon premier but, mais aussi mon retour de blessure où mon nom a été scandé par tout le stade."

"Autant de moments qui ont renforcé les liens avec le club et les supporters. Je sens que j'ai encore encore beaucoup à donner au club, je suis donc très heureux et fier de prolonger mon séjour ici."

Le directeur sportif Jesper Fredberg s'est lui aussi réjouit de cette prolongation. "Nous sommes très heureux de prolonger le contrat de Killian. C'est l'un de nos joueurs formés au club qui a fait de grands progrès, en particulier la saison dernière."

"Physiquement et techniquement, il nous convient parfaitement, mais il a également progressé et montré beaucoup de caractère la saison passée. Nous pensons qu'il y a encore plus de potentiel à exploiter, et nous sommes donc impatients de le voir franchir les prochaines étapes.”