Vendre Adem Zorgane, une... très bonne chose pour Charleroi ?

Adem Zorgane serait dans le viseur de quelques clubs et notamment du Stade de Reims. Et malgré son nouveau statut de capitaine, si Charleroi a l'occasion de vendre le milieu de terrain algérien, il ne faudrait pas trop hésiter...

Qu'est-il arrivé à Adem Zorgane ? À son arrivée en 2021, l'Algérien était rapidement devenu l'une des sensations du championnat de Belgique, délivrant 6 passes décisives en 30 matchs de phase classique, avant d'en donner 8 (et d'inscrire 4 buts) la saison suivante.

De quoi faire grimper sa cote et briller les yeux de nombreux clubs : l'OM et l'OL, notamment, étaient sur les rangs pour le Zèbre alors estimé à 6 millions d'euros. Charleroi a cependant été inflexible, demandant une grosse somme pour son meneur de jeu et le conservant finalement une saison de plus.

Malheureusement pour toutes les parties impliquées, le Zorgane de 2023-2024 a donné la sensation qu'il disputait la "saison de trop" au Mambourg. Absolument méconnaissable, l'Algérien aura tout de même délivré 5 assists mais c'est son attitude, son manque d'implication, ses pertes de balle innombrables qui auront par moments coûté cher à un Sporting Charleroi il est vrai en perdition.

Rik De Mil a tenté l'électrochoc

L'arrivée de Rik De Mil aurait pu changer les choses, car visiblement, l'entraîneur carolo espère de grandes choses pour Adem Zorgane. On le sait, quand De Mil pronostique Zorgane comme meilleur passeur de la saison, il envoie un message à son joueur : "Je crois en toi".

Quand il lui donne le brassard de capitaine, là aussi, c'est un geste fort, même s'il est un peu étonnant. Zorgane n'a pas la meilleure des relations avec son public et n'a pas une attitude de capitaine sur la pelouse. On pense, assez vite, à plusieurs porteurs potentiels du brassard plus adaptés que lui.

Contre l'Antwerp, pour sa première en tant que capitaine, Adem Zorgane n'a pas eu l'air de comprendre le message envoyé par son coach, ni celui envoyé par les Storm Ultras qui avaient fait savoir via les réseaux qu'ils attendaient beaucoup plus de lui (il n'a certainement pas eu vent de ce message-là). Avec 19 pertes de balle, une attitude nonchalante et aucun ballon véritablement tranchant donné, Zorgane a disputé l'un de ses plus mauvais matchs en Zèbre.

Alors si, comme l'annonce la rumeur, le Stade de Reims - entre autres - s'intéresse vraiment à Adem Zorgane et est prêt à mettre quelques millions sur la table, peut-être vaut-il mieux pour tout le monde que l'aventure s'arrête là. Car si la saison passée n'était pas celle de trop, celle-ci pourrait bien l'être...