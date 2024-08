Zeno Debast aux anges après son premier match à domicile : "J'espère que l'entraineur pense la même chose"

Zeno Debast prend ses marques au Sporting Portugal. Il est revenu sur ces premières semaines d'acclimatation.

Pour sa première au Stade José Alvalade XXI (du nom de l'un des fondateurs du club), Zeno Debast a impressionné ses nouveaux supporters. Le Diable Rouge est apparu très confiant en défense, avec quelques sorties de balle dont il a le secret.

"J'ai personnellement constaté que nos supporters faisaient beaucoup de bruit. (rires) Étais-je nerveux ? Non, je voulais juste enfiler ce maillot le plus rapidement possible" déclare-t-il aux médias portugais.

Debast et ses coéquipiers ont parfaitement préparé la saison contre l'Athletic Bilbao (3-0) : "Nous avons joué un bon match et le résultat est à la hauteur. La collaboration avec Gonçalo Inacio s'est bien déroulée. La communication avec lui et avec notre gardien Vladan Kovacevic s'est bien déroulée".

Zeno Debast s'impose dans le onze de base

"Je remarque qu'ils jouent ensemble depuis un moment. L'ambiance dans le vestiaire est également très bonne. Cela facilite grandement mon intégration" poursuit-il.

Debast est heureux d'avoir montré au champion portugais en titre ce qu'il pouvait apporter à l'équipe : "Je suis satisfait de ma prestation. J'espère que l'entraîneur pense la même chose". Cela semble le cas. Ruben Amorim semble tombé sous le charme de sa nouvelle recrue confirme Bruno Fernandes, un suiveur du club, homonyme du joueur de Manchester United.