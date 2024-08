Ca se rapproche : ce grand espoir belge va signer en Serie A !

OHL a vécu une saison 2023-2024 très compliquée. L'équipe louvaniste a échappé de très peu aux Play-downs.

Lors de la première journée de la phase classique, ils ont gagné dans les derniers instants face à Malines grâce à un but de Richie Sagrado.

Le latéral droit de 20 ans a affiché de gros signes de progression. Il a même été appelé chez les U21 de la Belgique. Il devrait désormais tenter une première expérience à l'étranger.

Selon les information du journaliste belge Sacha Tavolieri, Sagrado va prochainement signer à Venezia, de retour en Serie A.

Il devrait s'envoler ce lundi vers l'Italie. Les examens médicaux auront lieu mardi, le lendemain. Il devrait ensuite signer un contrat de 4 ans. OHL devrait gagner 2 millions d'euros, plus 500 000 euros de bonus.

