Genk finalement coiffé au poteau par La Gantoise pour un grand talent ?

Genk a certes déjà beaucoup recruté dans ce mercato, mais est également sur le point de perdre Bilal El Khannouss au milieu de terrain.

Matias Galarza pourrait également quitter la Cegeka Arena d'ici la fin de l'été. Dans le même temps, le club se cherche des remplaçants.

L'un d'eux pourrait être Nikolas Sattlberger. Le jeune milieu défensif de 20 ans évolue actuellement au Rapid Vienne, en Autriche.

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, Genk et le Rapid Vienne auraient trouvé un accord de principe pour un transfert.

Genk devrait payer 2 millions d'euros, bonus inclus. Il reste encore quelques formalités à règler. L'international U21 avec l'Autriche devrait signer un contrat de 4 saisons, avec une année supplémentaire en option.

🔵 Infos #KRCGenk :

🇦🇹 Genk & Rapid Wien found an agreement in principle for Nikolas Sattlberger. Genkies will pay €2M, bonus included. Now it's up to the clubs to fix details & exchange documents.

✍️ Four years + one year option contract ready. #mercato #JPL #skrapid pic.twitter.com/NeqPt6lPpi