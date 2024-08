Thorsten Fink met les choses au clair à propos de son jeune gardien convoité par Chelsea

Le Racing affronte OHL à l'occasion de la deuxième journée de Jupiler Pro League. Côté Limbourgeois, les yeux seront tournés vers le très jeune portier dont on a pas mal parlé cette semaine.

Cité à Chelsea et comparé à Thibaut Courtois, on peut dire que la première de Mike Penders n'a pas été manquée.

Chelsea serait prêt à des folies pour le jeune portier (20 millions d'euros sont évoqués), qui "profite" de la blessure d'Hendrik Van Crombrugge pour saisir sa chance et devenir le numéro un de Thorsten Fink.

"Je ne vois pas de raison de le mettre sur le banc contre OHL. Il ne se laisse pas impressionner par toute cette agitation autour de lui. Mike est et reste un gars terre-à-terre. Je ne lui en ai pas parlé, quand une grosse vague arrive, il faut parfois juste attendre et la laisser perdre en volume d'elle-même. Commencer à lui parler pourrait provoquer quelque chose d'inutile. Il a l'air calme et s'entraîne très bien. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit nerveux samedi", a déclaré l'Allemand à Het Laatste Nieuws.

Penders vient tout juste d'avoir 19 ans, mais il attire déjà les convoitises. En attendant, la priorité se situe en JPL avec Louvain en ligne de mire : "Je n'ai pas encore pris de décision définitive, mais Penders s'est bien débrouillé et a gardé le zéro. Je ne vois donc aucune raison de changer une équipe qui gagne. J'ai deux bons gardiens : l'un jeune et talentueux, l'autre expérimenté. Hendrik jouera à l'avenir."