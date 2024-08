Un transfert surprise qui se montre déjà décisif : "Des débuts parfaits"

Les Buffalos débutent la saison en force avec une première victoire en JPL et une qualification pour leur première sortie européenne.

Après avoir arraché le dernier billet européen de la saison passée face à Genk, La Gantoise vient de passer le premier obstacle de sa course vers la phase de groupes de la Conference League.

Les Buffalos ont sorti la modeste formation de Vikingur (îles Féroé) sans trop de difficultés lors des deux rencontres. Une bonne mise en jambes idéale pour prendre du rythme avant de se frotter à un adversaire plus costaud.

Temps d'adaptation et rythme

Max Dean a été l'un des joueurs en vue côté belge, l'Anglais faisait ses débuts officiels avec le club et a immédiatement été décisif avec un but : "On peut dire que ce sont des débuts parfaits. Premier match et un but. Ce sera dur de reproduire cela à tous les matches bien évidemment, mais je veux marquer autant de buts que possible", a confié l'attaquant à Het Nieuwsblad.

L'Anglais qui arrive de MK Dons en D4 anglaise aura besoin d'un temps d'adaptation et il le sait. Mais il est heureux des progrès qu'il réalise déjà : "Je suis très heureux car j'ai connu des semaines difficiles. J'ai dû travailler dur, et ce coup de pouce fait plaisir. Il y a une grande différence de niveau et de rythme, mais je me sens prêt et je vais travailler très dur pour me rendre important pour cette équipe", ponctue l'Anglais.

La prochaine étape pour les hommes de Wouter Vrancken sera dimanche avec la réception du promu Dender.