Inoffensif face au Standard, écrasé à OHL : le faux départ de Genk se confirme

Le Racing Genk se rendait à OHL ce samedi pour tenter de rectifier le faux départ face au Standard. C'est l'inverse qui s'est passé : les Limbourgeois ont été dominés.

Thorsten Fink l'avait clairement dit avant la première rencontre de la saison : le Racing Genk n'est pas prêt. Privé de Bilal El Khannouss présent aux JO, Genk n'a pas encore réussi à intégrer ses rares recrues comme il le fallait, et Fink n'a pas encore imprimé sa patte à l'équipe.

Ce manque de liant s'était vu contre le Standard, et ce samedi, en déplacement à OHL, Genk a même pris une leçon. À la mi-temps, les Louvanistes menaient 2 buts à 0 et auraient même pu inscrire plus de buts. Youssef Maziz profitait d'un flottement de la défense dès la 22e minute.

© photonews

Genk réagit, mais est battu

Insaisissable, Thibaut Vlietinck doublera la marque à la 36e minute, alors que N'dri avait manqué le break juste avant. Genk, dominé, manque le 2-1 en fin de première via Tolu Arokodare, dont la tête n'est pas assez précise.

En seconde période, le KRC Genk se réveille un peu et Tolu va cette fois trouver le chemin des filets à la 61e (2-1) sur un service de Yira Sor. L'ailier nigérian avait remplacé à la mi-temps Konstantinos Karetsas, qui a vraisemblablement encore du travail à faire à ce niveau d'exigence.

Pas de retour au score pour Genk cependant, même si Kayembe passe tout près (72e). C'est finalement OHL qui va faire le break, à nouveau : Penders sauve une frappe de Thorsteinsson, mais l'Islandais suit bien la frappe de Schrijvers par après et fait 3-1 à la 85e.

Avec ce résultat, OHL prend 4 points sur 6 et confirme un début de saison encourageant ; notons que les nouvelles recrues Birger Verstraete (titulaire) et William Balikwisha (monté pour Verstraete) ont tous deux joué.