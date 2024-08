Un milieu "made in Neerpede" à l'Union : "On se connaît depuis Anderlecht, je sais m'adapter à son jeu"

Petite surprise pour la réception du Beerschot : Sébastien Pocognoli a décidé d'offrir ses premières minutes à Anouar Aït El-Hadj sous le maillot unioniste... d'entrée de jeu. Le duo Sadiki-Aït El-Hadj se connaît depuis Anderlecht !

Sébastien Pocognoli avait opté pour un triangle particulièrement joueur ce vendredi contre l'Union Saint-Gilloise. Au lieu de Charles Vanhoutte, c'est Anouar Aït El-Hadj qui prenait place dans l'entrejeu. Un trio Sadiki-Puertas-El Hadj particulièrement joueur.

"Je dois gérer différents paramètres, notamment physiques. À domicile, on s'attend aussi à ce que l'Union fasse le jeu", explique le coach de l'Union. "Ca donnait un milieu avec beaucoup de football, oui. Et ça a ses qualités comme ses défauts. Par moments, il y a eu du très beau jeu".

Anouar Aït El-Hadj - Noah Sadiki, le duo du futur à l'Union ?

Le duo Aït El-Hadj - Sadiki, notamment, n'a pas dû beaucoup travailler les automatismes. "Je connais Anou depuis les équipes de jeunes d'Anderlecht, on se connaît très bien. Je connais ses qualités, et ses défauts. Je peux donc compenser ce qu'il fait un peu moins bien, m'adapter", détaillait Noah Sadiki après la rencontre.

© photonews

Il faut dire que l'ancien du RSCA et de Genk, pour une première, a paru un peu effacé. De ses gestes chatoyants, on n'a entrevu qu'une frappe trop enlevée qui n'a pas inquiété Davor Matijas et quelques ouvertures au milieu de gestes un peu nonchalants et d'un manque d'impact.

Une analyse que ne partageait pas Pocognoli. "Pour une première, c'est de bon augure. Il fait une très bonne première mi-temps, notamment dans le jeu sans ballon qu'on oublie trop souvent car il a une étiquette de joueur créatif", souligne le coach de l'USG.

On le sait, Anouar Aït El-Hadj fonctionne à la confiance, et son entraîneur semble bien décidé à lui en donner. Il y aura beaucoup de football à jouer en août pour l'Union Saint-Gilloise, et donc d'autres opportunités pour l'ancien anderlechtois de monter en puissance.