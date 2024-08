"Je me demande parfois si on me connait en Belgique"

Le jeune belge a mis le cap sur l'Europe de l'Est où il s'apprête à passer à l'étape supérieure au sein d'un club qui joue le titre chaque saison.

Philippe Rommens a fait ses adieux aux Go Ahead Eagles la semaine dernière et a rejoint Ferençvaros. Une belle étape pour ce Belge de 26 ans, pratiquement inconnu chez nous, qui aura peut-être l'occasion d'évoluer en coupe d'Europe au sein du club qui domine le football hongrois.

Pourtant, malgré ses bonnes performances aux Pays-Bas, aucun club en Belgique n'a été concret mis à part un bref contact avec le Club Bruges, sans rien de concret au final.

Un rêve de Ligue des champions à concrétiser

"Il n'y a pratiquement pas eu d'intérêt venant de la Belgique. Parfois, je me demande si on me connait. D'un autre côté, je joue depuis si longtemps aux Pays-Bas que ce n'est peut-être pas complètement illogique. Certains clubs de D2 allemande et anglaise se sont manifestés, mais ont finalement fait marche arrière à cause du coût du transfert", a déclaré Rommens à Gazet van Antwerpen.

Le Belge, qui a fait toute sa carrière de footballeur aux Pays-Bas, peut désormais rêver de la Ligue des champions avec Ferençvaros : "J'ai toujours rêvé de jouer en Ligue des champions. J'ai aussi toujours senti que j'en avais les capacités et j'ai toujours travaillé dur", conclut-il.

Rommens retrouve un coach néerlandais à Ferençvaros - Pascal Jansen - et était titulaire lors de la victoire de son nouveau club en journée inaugurale face à Kecskemét (1-0). En préliminaires de Ligue des Champions, les Hongrois auront fort à faire face aux Danois de Midtjylland.