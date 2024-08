"Le Standard était prêt à me vendre, mais lorsque Leko a expliqué comment il me considérait..." : un titulaire en puissance revient sur son été agité

Ibe Hautekiet est déterminé à s'imposer au Standard cette saison. Le défenseur s'est montré convaincant contre Genk.

A l'image d'Hugo Siquet dans le camp d'en face, Ibe Hautekiet s'apprête à vivre un match particulier face au Club de Bruges. Formé en Venise du Nord, il retrouve les Blauw en Zwart dans une période cruciale.

Arrivé au Standard il y a un an et demi, le défenseur de 22 ans a alterné entre quelques rentrées au jeu avec l'équipe première et le SL 16. "J'ai vécu des moments difficiles" avoue-t-il dans Het Belang van Limburg.

"J'ai été blessé deux fois et quand j'étais en forme, j'étais généralement sur le banc ou dans les tribunes. Heureusement, j'ai pu débuter lors du dernier match des Playoffs à Malines. Ce seul match a fait toute la différence" explique celui qui veut désormais se battre pour enchaîner les rencontres.

Un nouveau test face au Club de Bruges

"J'ai dû longtemps me convaincre que cette saison serait complètement différente. Mais maintenant, je commence à y croire aussi" affirme-t-il, tout en expliquant qu'un départ cet été était sur les rails.

"Il y a quelques semaines, j'ai reçu trois propositions d'autres clubs en Belgique et aux Pays-Bas. Le Standard était prêt à me vendre, mais lorsqu'Ivan Leko a indiqué qu'il me considérait actuellement comme un titulaire en puissance, j'ai moi-même mis fin aux discussions. Maintenant que j’ai cette opportunité, je ne vais pas la laisser passer" conclut-il.