Sonné, le Club de Bruges reconnaît la supériorité du Standard : "Ils en voulaient plus que nous, ça fait mal"

Sclessin a rugi pour la victoire du Standard sur le Club de Bruges (1-0). Les Brugeois ont été sonnés par la grinta liégeoise.

Après avoir déjà surpris en allant chercher le match nul à Genk, le Standard a une nouvelle fois livré une grande performance face au Club de Bruges. Cette fois, les Rouches ne se sont pas contentés de défendre, les progrès sont déjà bien visibles et ont même mené à la victoire.

Aux premières loges pour constater les problèmes causés au Club de Bruges, Simon Mignolet est revenu sur la rencontre au micro de DAZN : "On a bien commencé, mais ils ont bien pressé, on a pas trouvé d'espaces. A la mi-temps, c'était 0-0 mais le Standard était meilleur" reconnaît-il même.

"On a mieux joué en deuxième mi-temps mais créer d'occasions. Nous avons manqué de créativité mais peut-être aussi d'intensité. C'est toujours chaud ici avec le public, il fallait être prêt pour le combat, pour tous les duels qu'on allait avoir à disputer" continue-t-il.

Le Club de Bruges amorphe

Même son de cloche chez Hugo Vetlesen, apparu marqué en zone mixte : "On a perdu trop de deuxièmes ballons, c'est une victoire méritée du Standard".

Pour le norvégien, tout le monde doit se remettre en question : "On était pas là, il n'y avait pas d'intensité, ils en voulaient plus que nous et ça, ça fait mal. C'est seulement le deuxième match de championnat, je ne suis donc pas inquiet mais il faut que tout le monde rentre dans sa saison".