Décisif en D1A pour la première fois à 25 ans : un ancien grand espoir du Standard et du Club de Bruges veut rattraper le temps perdu

Le Beerschot est en pleine phase d'apprentissage pour sa remontée en D1A. Thibaud Verlinden a déjà montré qu'il pouvait aider les Rats parmi l'élite.

Au Beerschot, Thibaud Verlinden fait partie de nombreux joueurs qui découvrent la D1A pour la première fois. Le fils de Dany aurait pourtant pu goûter à la Jupiler Pro League bien plus tôt.

Après avoir commencé sa formation au Club de Bruges, Verlinden a poursuivi son écolage au Standard. Il était considéré comme un grand espoir de l'académie. Mais à 16 ans, il a succombé aux sirènes de l'Angleterre en signant à Stoke City, alors en Premier League.

L'ailier gauche n'a jamais joué en première division anglaise, malgré deux présences sur le banc contre West Ham et Watford en 2016. Même quand les Potters ont été relégués, son temps de jeu n'a jamais décollé en Championship.

En janvier 2021, il a ainsi quitté l'Angleterre six ans après son arrivée. Mais il n'a guère plus joué au Fortuna Sittard. Après six mois, le Brugeois a même plié bagage pour signer en Slovaquie, au Dunajska Streda.

De retour en Belgique sept ans après son départ du Standard

Il y a deux ans, il a enfin renoué avec le football belge en se relançant au Beerschot. Au Kiel, il reste sur la meilleure saison de sa carrière : ses 5 buts et 10 assists ont considérablement aidé le club à remonter en première division.

Contre l'Union Saint-Gilloise, le garçon a déjà offert à la D1A un aperçu de ses qualités : démarquages, jeu de combinaison : ses touches de balle ont souvent accéléré le jeu du Beerschot. Il a d'ailleurs délivré son premier assist en Jupiler Pro League sur la réduction de l'écart de Charly Keita, le premier but du Beerschot depuis sa remontée en première division. Et après toutes ces années à se chercher, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.