Issu de la même filière que Simon Adingra et Kamal Sowah, décisif en moins de deux minutes : Mohammed Fuseini, la nouvelle bonne pioche de l'Union ?

Mohammed Fuseini s'est illustré pour le premier match à domicile de l'Union. Le Ghanéen compte bien poursuivre sur sa forme des derniers mois.

Face à Dender, Sébastien Pocognoli avait aligné la même équipe que celle qui avait battu le Club de Bruges en Supercoupe. Soit un onze de base sans le moindre renfort estival. Mais le triste 0-0 a convaincu l'entraîneur saint-gillois qu'il fallait injecter du sang frais dans l'équipe.

Face au Beerschot, outre Anouar Ait El Hadj, c'est Mohammed Fuseini qui a eu l'occasion de disputer ses toutes premières minutes sous le maillot unioniste.

Et il ne lui aura fallu qu'une minute et 43 secondes pour déjà se montrer décisif. L'attaquant de 22 ans a déjà montré toute son explosivité et sa détermination pour aller chasser un ballon imprécis dans la défense anversoise avant de se montrer altruiste pour servir Dennis Eckert Ayensa au petit rectangle sur l'ouverture du score.

🅰️| Premier match et première passe décisive pour Mohammed Fuseini. 🆕⭐️ pic.twitter.com/Hky2IibyWh — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 2, 2024

Il a donc laissé une très bonne impression pour sa première apparition. "Mo', on connait ses qualités, c'est un attaquant de rupture, de profondeur, il a monté ses qualités mais il y a encore du boulot d'un point de vue physique" le présente Pocognoli.

Fuseini sera donc utilisé avec parcimonie. C'est qu'à l'image d'un certain Mohammed Amoura, son explosion a été très rapide. Il y a six mois, il était d'ailleurs encore réserviste au Sturm Graz, le club autrichien où évolue Dimitri Lavalée.

Un nouveau joli coup de la cellule de recrutement ?

C'est en Autriche que Fuseini a fait ses premiers pas en Europe en février 2022. Le Sturm Graz a été le dénicher à la Right to Dream Academy, une structure qui a fourni à l'Europe bon nombre de joueurs ghanéens comme Kamal Sowah (Club de Bruges), Ernest Nuamah (Lyon), Simon Adingra (Brighton), Mohammed Kudus (West Ham) ou Abu Francis (Cercle de Bruges).

Pour Mohammed Fuseini, c'est un prêt au FC Randers en deuxième partie de saison dernière qui a tout changé. Auteur de 9 buts en 16 matchs de première division danoise, il n'est pas retourné en Autriche vu l'intérêt suscité. C'est finalement l'Union qui raflé la mise pour deux millions. Fuseini continuera-t-il sur sa lancée au Parc Duden ?