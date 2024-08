Romelu Lukaku coincé dans la salle d'attente, comme l'été passé : une situation inextricable pour le Diable Rouge ?

Cela devient un sacré bazar, ce carrousel des attaquants. Romelu Lukaku est en plein dedans et une solution pourrait mettre du temps à se concrétiser.

On le sait depuis longtemps : Romelu Lukaku attend que la situation se décante du côté... de Naples, où Victor Osimhen dev(r)ait partir. Initialement, les Blues voulaient directement échanger Lukaku contre le Nigérian, mais ce dernier n'est pas intéressé.

L'ancien attaquant de Charleroi, devenu une star en Italie, est dans le viseur du PSG. Mais aucune offre formelle n'est encore parvenue à Naples depuis Paris. Les négociations sont en cours en coulisses, mais cela semble être complexe.

Lukaku ne veut aller nulle part ailleurs

Pendant ce temps, Aston Villa pensait pouvoir arracher Lukaku, mais sont revenus bredouilles. Lukaku ne veut aller nulle part ailleurs que vers Naples. Pourquoi ? Parce qu'Antonio Conte, avec qui il a été champion avec l'Inter, le veut absolument.

C'est ce dont le meilleur buteur de tous les temps en sélection nationale a besoin : un entraîneur qui croit en lui inconditionnellement. Conte et Lukaku ont développé une relation extrêmement positive en peu de temps et ils savent qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre. Big Rom a donné sa parole à Conte et ne la rompra pas.

Osimhen : un dossier cher et complexe

S'il doit attendre plus longtemps pour cela, ce n'est pas un problème. Le marché des transferts en Italie se termine le 31 août. En Angleterre, il est ouvert jusqu'au 2 septembre. Le Napoli peut-il prendre le risque de ne pas transférer avant cette date ?

Les Partenopei, cependant, ne veulent pas retenir l'attaquant nigérian contre son gré. De plus, ils ont besoin des 120 millions de sa vente pour recruter Lukaku. Ils ne sont donc pas favorables à un prêt avec option d'achat. L'issue de la situation reste incertaine...

Le PSG, de son côté, durcit le ton. Il n'y a pas de consensus au sein du club sur l'arrivée d'Osimhen. Et c'est aussi l'un des rares clubs capables de payer une telle somme. Pendant ce temps, Lukaku est dans la salle d'attente. Et cela pourrait bien prendre encore quelques semaines. Comme l'été passé, au final... et cela avait influé sur la forme physique du Diable.