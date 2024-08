L'Antwerp bientôt confronté au départ d'un cadre ?

De l'argent doit rentrer dans les caisses de l'Antwerp. Jurgen Ekkelenkamp est déjà parti, tandis que les départs de Mandela Keita et Jean Butez sont toujours en attente. Zeno Van Den Bosch pourrait également quitter le club.

Cela serait cependant un peu inattendu, car le défenseur central est devenu incontournable aux côtés de Toby Alderweireld. Le Great Old est un peu embêté entre le désir de le garder et le besoin de vendre des joueurs.

Le jeune Zeno Van den Bosch, âgé de 21 ans, est encore un pilier cette nouvelle saison sous le nouveau coach de l'Antwerp Jonas De Roeck, mais un départ est toujours possible. L'Antwerp a déjà bien gagné grâce aux transferts de George Ilenikhena et Jürgen Ekkelenkamp et s'attend à d'autres rentrées d'argent.

Van den Bosch est un joueur promis à un bel avenir chez les Anversois, surtout lorsque Alderweireld prendra sa retraite. La direction lui a proposé un nouveau contrat à la fin de la saison dernière, mais aucun accord n'a encore été conclu, selon Gazet van Antwerpen.

Van den Bosch et ses proches n'étaient pas satisfaits de la proposition, ce qui rend un transfert attrayant pour l'Antwerp afin d'éviter qu'il ne parte gratuitement l'année prochaine.

Il y a certainement de l'intérêt pour Van den Bosch, surtout en provenance d'Italie. Il a déjà exprimé son intérêt pour l'Italie et le Torino a suivi sa situation. Même si le club turinois a finalement opté pour l'Espagnol Saul Coco, l'intérêt demeure. Si le prix descend à environ 6 millions d'euros, un transfert vers un club étranger reste toujours possible.