Besnik Hasi a fait un choix fort à Malines : "J'ai beaucoup donné au club, je peux envisager un plan B si je ne joue pas plus"

Six ans plus tard, Nikola Storm pourrait quitter Malines avant la fin de l'été. Le maître à jouer de 29 ans n'est pas satisfait de son temps de jeu du début de saison, et de sa nouvelle situation.

Maître à jouer de Malines ces dernières saisons, Nikola Storm est en train de perdre sa place. L'ailier gauche n'a pas reçu la moindre minute à Bruges, et n'est monté qu'à la mi-temps face à Westerlo. Assez, cependant, pour inscrire son premier but de la saison. Mais le joueur de 29 ans ne se satisfait pas de cette situation, et il pourrait prendre une grosse décision si elle ne s'améliore pas très prochainement. "Pour le moment, rien ne se passe. Je suis heureux à Malines et j'apprécie toujours être ici" a-t-il déclaré dans un entretien à Gazet van Antwerpen. "Cependant, si le temps de jeu reste rare dans les semaines à venir, je pourrais envisager un plan B. J'ai donné beaucoup au club ces dernières années, et vice-versa." Six ans plus tard, Nikola Storm sur le départ de Malines ? Et ce temps de jeu ne semble pas près d'arriver. Annoncé sur le banc pour le déplacement au Standard (découvrir les compositions probables), le joueur de 29 ans fait les frais de l'arrivée de Petter Nosa Dahl et de la forme de Kerim Mrabti. "Si une solution se dessine avant la fin du mercato, je ne pense pas que nous nous gênerons mutuellement." Sous contrat jusqu'en 2026, Nikola Storm était arrivé à Malines en 2018, en provenance du Club de Bruges, contre 250.000€. Sa valeur est aujourd'hui estimée à deux millions d'euros.