La nouvelle méthode bien particulière de Nicky Hayen à Bruges : un conseil de joueurs, qui comporte une recrue récente, a été formé

La saison dernière, le Club de Bruges avait déjà manqué son début de saison, ce qui ne lui avait pas empêché d'aller remporter le titre. Nicky Hayen espère le même scénario et prône, surtout, la cohésion d'équipe.

Le retournement de situation a été incroyable. Dès son intronisation sur le banc, Nicky Hayen a complètement métamorphosé le Club de Bruges, qui a finalement pu remporter son 19e sacre national, la saison dernière.

Pour cela, celui qui avait commencé comme intérimaire, avant de voir son contrat prolongé, a adopté une technique bien simple : l'essentiel était de retrouver l'ambiance et la cohésion du groupe. "Il souhaite qu'une sorte de conseil de joueurs soit formé" a révélé Hans Vanaken au micro de DAZN.

"Il y a actuellement quatre joueurs dans le conseil. La semaine dernière, nous nous sommes présentés à l'entraîneur. Notre tâche ? S'il se passe quelque chose dans le groupe, nous devons veiller à ce qu'on en parle et à ce que ça revienne aux oreilles du coach."

Les anciens et... Gustaf Nilsson comme relais entre Nicky Hayen et le groupe de joueurs

Une nouvelle façon de travailler, qu'Hans Vanaken apprécie. "Les joueurs savent très bien ce qui se passe dans le vestiaire. Et maintenant, l'entraîneur peut avoir un interlocuteur immédiat, avec nous."

Un conseil formé par les cadres que sont Simon Mignolet, Brandon Mechele et Hans Vanaken, ainsi que par... Gustaf Nilsson, nouveau venu. "Les joueurs scandinaves passent beaucoup de temps ensemble. Il est facile de les joindre via Gustaf" a conclu Hans Vanaken. Avec cette méthode, Nicky Hayen pourra-t-il faire le doublé et réussir sa saison, en Venise du Nord ?