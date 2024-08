Le Standard va-t-il changer son plan contre Malines ? "On a commencé avec de gros problèmes, on commence maintenant à voir l'idée de jeu"

Le Standard pourra-t-il confirmer, contre Malines ? Ivan Leko refuse, en tout cas, de se projeter, et sait qu'affronter une équipe de Besnik Hasi n'est jamais simple.

Le Standard et Malines ouvriront la troisième journée de Pro League, ce vendredi soir. Après un 4/6 contre Genk et Bruges, les Rouches ont l'occasion de confirmer leur début de saison encourageant, mais auront fort à faire.

"Malines est une équipe qui est allée faire 1-1 à Bruges lors de la première journée, qui a fait une deuxième grosse partie de championnat la saison dernière et qui a manqué la qualification pour les Play-Offs 1 de peu" lançait Ivan Leko en conférence de presse, jeudi.

"C'est une équipe qui a une bonne organisation, un bon mélange entre jeunesse et expérience, et un bon entraîneur qui connaît le championnat. Il faudra faire le maximum pour les battre, tout donner."

Le Standard refuse de se projeter, et se méfie beaucoup de Malines

Lors des deux premières journées, le Standard s'est surtout montré efficace défensivement, et a su faire la différence en transition contre le Club. Cette fois, les Rouches devront faire le jeu, ce qui pourrait changer beaucoup de choses. Des adaptations devront donc voir le jour, dans l'animation, notamment.

"On a commencé la préparation avec des grands problèmes, on commence maintenant à voir l'idée des joueurs et de l'équipe. Tout le monde travaille bien et dur, tactiquement comme techniquement. On ne veut pas parler d'objectif, on connaît la situation. Tous ensemble, on se bat pour faire mieux, chaque semaine" a conclu Ivan Leko.