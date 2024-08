Un leader très surprenant en Pro League : "Personne ne s'attendait à ça"

Westerlo continue à impressionner. Les Campinois ont battu l'Union Saint-Gilloise 4 buts à 3 après avoir largement dominé la rencontre.

Le KVC Westerlo a laissé l'Union revenir dans le match et s'est fait inutilement peur, mais a finalement remporté un match spectaculaire sur le score de 4 buts à 3.

"Je dois dire que ça fait du bien, j'étais content que le match soit terminé", commence l'entraîneur de Westerlo, Timmy Simons, après le match. "Nous aurions pu avoir des problèmes, même après avoir marqué le 4-1, nous aurions même pu en mettre un cinquième et un sixième".

"Je suis très fier des joueurs et du club d'avoir pu montrer ça sur le terrain. 9 sur 9, je pense que personne ne s'y attendait. Encore une fois : ils ont dû travailler très dur pour ça", assure Simons, qui a repris une équipe mal en point.

Westerlo fait le spectacle

Timmy Simons souligne à nouveau que ses joueurs ont beaucoup travaillé lors de la présaison. "Ils ont souffert lors de la préparation, même physiquement, ils se défendent bien contre des équipes comme le Cercle et l'Union qui ont un ADN de combattants et amènent beaucoup de duels".

"Quand une équipe pense qu'elle n'a plus rien à gagner ou à perdre, parfois on peut encore avoir des soucis", poursuit l'entraîneur au sujet de la fin de match plus compliquée. "Mais tant que nous continuons à nous créer tant d'occasions, je ne m'inquiète pas."

Westerlo a déjà marqué 11 buts cette saison, un vrai contraste par rapport à la saison passée. "Vous perdrez un match de cette manière à un moment donné, mais nous espérons que ce sera le plus tard possible. Nous ne changerons pas notre approche car nous créons vraiment beaucoup de belles choses", conclut Simons.