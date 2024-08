Anderlecht suit toujours un champion d'Allemagne, mais se heurte à une forte concurrence étrangère

Pour renforcer son milieu de terrain, le RSC Anderlecht aimerait se faire prêter Gustavo Puerta, du Bayer Leverkusen. Cependant, les Mauves sont loin d'être les seuls sur le dossier.

On vous le disait, pas plus tard que ce lundi matin. L'arrivée d'un ailier déroutant, capable de provoquer en un contre un, et d'un milieu de terrain créateur est essentielle à Anderlecht.

Depuis plusieurs jours, pour cette seconde requête, les Mauves sont sur la piste de Gustavo Puerta, qui a pris part à sept rencontres de Bundesliga la saison dernière (sept rencontres, pour... 41 minutes au total) avec le Bayer Leverkusen.

Anderlecht veut Gustavo Puerta, mais doit convaincre

Le médian colombien (21 ans) qui a aussi disputé trois rencontres d'Europa League (deux complètes et une montée au jeu de dix minutes) fait toujours bien partie des plans de son club, qui souhaite le prêter une saison pour augmenter son temps de jeu.

Anderlecht est donc sur la piste, mais la concurrence est rude. Selon le journaliste colombien Pipe Sierra, les Blackburn Rovers ainsi que le PAOK sont aussi en bonne position. Le choix du Bayer et de son joueurs devrait arriver dans les jours à venir.