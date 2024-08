Des Play-downs...à tueur de cadors ? "Ca a été un déclic pour nous !"

Le Sporting de Charleroi s'est offert une très belle victoire ce dimanche face à La Gantoise (1-0).

Antoine Bernier est l'un des symboles du bon début de saison du Sporting de Charleroi. Aligné d'entrée pour la deuxième fois d'affilée, l'attaquant a de nouveau réalisé une prestation intéressante, ce dimanche lors de la victoire face à La Gantoise (1-0).

"Cette victoire fait du bien", a commencé Bernier à notre micro en après-match. "On a travaillé dur. On s'est crée beaucoup d'occasions. Ce but à la dernière minute ne pouvait pas mieux tomber."

La défense de Charleroi s'est également montrée très solide, ne concédant que de rares situations. "On a gardé le zéro derrière. Ca nous donne un boost moralement. Tout le monde a travaillé, que ce soit défensivement ou offensivement. On travaille beaucoup tactiquement avec le coach (Rik De Mil, nda)."

Les Zèbres sont désormais, avec 6 points sur 9, 5e du championnat. Une entame prometteuse, mais Bernier ne s'enflamme pas. "Ce n'est que le début du championnat. J'espère qu'on passera une saison un peu plus tranquille (que la précédente)."

Une chose est sûre : l'effectif carolo a du potentiel. "Je pense qu'on l'a déjà vu en play-downs. L'équipe tournait mieux. Gagner contre une équipe du top, c'est ce qui nous manquait. J'espère que ce sera le déclic."