Un rescapé de Saint-Trond met la pression après la débâcle à l'Antwerp : "J'ai prolongé pour jouer le top 8 !"

Il a dû se retenir, sans quoi il aurait réagi de manière encore plus sévère. Rein Van Helden n'a pas rigolé après la défaite 6-1 contre l'Antwerp et a surtout regardé vers sa direction. Il veut voir des renforts, car de cette manière, STVV va vivre une saison très difficile.

Avec cette équipe, Saint-Trond aura des problèmes. C'est aussi ce que l'entraîneur principal, Christian Lattanzio, évoquait lors de sa conférence de presse, avant d'être rejoint par Rein Van Helden. "Pour moi, des transferts doivent arriver rapidement."

Van Helden fait partie des garçons qui sont restés alors qu'ils ont vu partir la moitié de l'équipe. "Attention, aujourd'hui, nous n'étions tout simplement pas assez vifs et cela n'était pas seulement dû à la qualité. Nous devons mettre le ballon au fond des filets nous-mêmes. Nous avons eu 2-3 bonnes occasions pour marquer le 1-1 et puis nous encaissons un but de merde (sic.) comme ça."

"Nous avons joué notre meilleure mi-temps depuis la préparation. Que puis-je dire de plus à ce sujet ? L'année dernière, cela ne se serait pas produit. C'est juste très difficile en ce moment. Ce n'était pas assez bon, mais le score est exagéré."

Saint-Trond va devoir régler la mire, et attirer du renfort

Rein Van Helden n'est pas du genre à accuser ses coéquipiers et a voulu les protéger. C'est vers sa direction qu'il s'est tourné. "Je ne suis pas le genre de personne à souligner les erreurs des autres. Surtout pas après en avoir concédé six. C'est juste très frustrant. J'ai prolongé avec l'ambition de finir dans le top huit. C'est possible, mais il faut que quelque chose change."

En effet, six buts encaissés, cela n'était jamais arrivé au défenseur. "De tels buts ne peuvent pas arriver. Sur le premier, Tjaronn a tout le temps. Il ne devrait pas être laissé libre. Je pense avoir fait un match correct, mais vous ne pouvez pas dire cela si vous en avez encaissé six."

De toute évidence, il y aura certainement des discussions animées en interne à ce sujet, car la frustration était vraiment palpable...